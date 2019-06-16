رئيس هيئة النزاهة يهنئ اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي .. وصحفيي العراق بعيدهم

2019/06/16 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك رئيس هيئة النزاهة الدكتور صلاح نوري خلف لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي فوزه في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين ، ولصحفيي العراق عيد الصحافة .وقال الدكتور صلاح نوري خلف رئيس هيئة النزاهة في التهنئة الموجهة الى نقيب الصحفيين العراقيين ” بمناسبة يوم الصحافة العراقيَّة وفوزكم بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، نتقدم […]

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