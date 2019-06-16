2019/06/16 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بمصرع واصابة 3 مدنيين بحادث سير في قضاء خانقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 3 مدنيين بحادث سير في خانقين بديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 3 مدنيين بحادث سير في خانقين بديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).