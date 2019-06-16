غدا.. حكومة بغداد ترسل 422 مليار دينار إلى كردستان

2019/06/16 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن ترسل وزارة المالية الاتحادية، غدا الاثنين، 422 مليار دينار إلى كردستان.

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