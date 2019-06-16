2019/06/16 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنوهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، الى انها ستقوم بتفجير مسيطر عليه في غربي العاصمة.

وبين بيان للعمليات وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الجهد الهندسي في الفرقة السادسة سيقوم بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لعدد من المخلفات الحربية غربي بغداد”.

ودعت المواطنين الى “إسترعاء الانتباه حال سماع دوي الانفجار”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنوه من عمليات بغداد.. سنقوم بتفجير مسيطر عليه اليوم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنوه من عمليات بغداد.. سنقوم بتفجير مسيطر عليه اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).