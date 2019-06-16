المحكمة الاتحادية: ندعم حرية العمل الصحفي

2019/06/16 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، سعيها لحماية حرية الرأي وفقاً للدستور، جاء ذلك بمناسبة عيد الصحافة العراقية.

وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية العليا تهنئ الاسرة الصحفية بمناسبة عيد الصحافة العراقية، وتتمنى لها المزيد من التألق والنجاح”.

وأضاف المحمود، أن “القضاء الدستوري في العراق -ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا- يدعم حرية العمل الصحفي، ويرفض أي مساعي للمساس بها”.

وأشار، إلى أن “السعي مستمر لحماية حرية الرأي وفق ما نص عليه الدستور العراقي والمواثيق الدولية المعنية بالحريات العامة”.

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