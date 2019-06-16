2019/06/16 | 12:15

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يمنيون يطلقون حملة على مواقع التواصل لايصال تحذيرات للشارع السعودي والإماراتي

الاحد

16

حزيران

2019 :

11:56 am

15

اطلق ناشطون يمنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها ايصال

تحذيرات للشارع السعودي والإماراتي من اجل الابتعاد عن المناطق

العسكرية والحكومية كونها اصبحت عرضة للصواريخ والهجمات اليمنية.وحرص القائمون على الحملة أن تنطلق الاخيرة من وسائل ومواقع التواصل

الاجتماعي لكي تصل للمواطنين في السعودية والإمارات حفاظا على

سلامتهم، مشددين على ضرورة أن يتلقفوا تحذيرات الجيش اليمني وأخذها

بمحمل الجد.



هذا ويرى المراقبون ان تصاعد العمليات اليمنية نحو

المطارات وتهديد الجيش اليمني بقصفها ياتي بعد ان نفذ صبر اليمنيون

حيال استمرار العدوان وحصاره على البلاد واصرار الرياض وابو ظبي على

استمرار اغلاق مطار صنعاء الدولي المغلق منذ عامين ونصف.

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