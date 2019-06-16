2019/06/16 | 12:15

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تنفيذ عمليات أمنية في المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظتي بابل والأنبار

الاحد

16

حزيران

2019 :

11:55 am

23

اعلنت قيادة شرطة كربلاء تنفيذ عمليات امنية في المناطق الصحراوية

المحاذية لمحافظتي بابل والانبار لضمان امن المحافظة المقدسة.بيان لشرطة كربلاء أوضح ان العمليات استهدفت المناطق الصحراوية والقرى

والأرياف المحاذية لمحافظتي بابل والأنبار وضمن الحدود الادارية

للمحافظة ، واضاف ان الاجهزة الامنية والاستخبارية نشرت نقاطها

وكمائنها البشرية في عمق المناطق الصحراوية والقرى والأرياف وعلى طول

الساتر الفاصل والمحاذي لمحافظة بابل شمالاً لضمان سلامة الامن

المجتمعي وديمومة الاستقرار الامني .

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