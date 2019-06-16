أحزاب الحشد الشعبي تسعى إلى «الدفع» باتجاه أمر خطير!

2019/06/16 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت #اللجنة_القانونية_النيابية، اليوم الأحد، عن أن كتلتي الفتح والفضيلة وكتل أخرى، التي تهيمن على فصائل الحشد الشعبي، تسعى بالدفع باتجاه تشريع قانون #المحكمة_الاتحادية، بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء […]

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