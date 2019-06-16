تحالف العبادي :حكومة عبد المهدي لم تقدم سوى الوعود

2019/06/16 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

عد تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الحكومة الحالية بانها “حكومة محاصصة”ولم تقدم اي شيئئ للشعب العراقي سوى الوعود.

وقال النائب عن التحالف احسان الشبلي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاحد، إن “الحكومة الحالية حكومة محاصصة بين الكتل السياسية التي ساهمت بتشكيلها ووعدت بتقديم الافضل الى ابناء الشعب العراقي ولكن مع الاسف الشديد لم ينفذ شي على ارض الواقع”.

واشار الى ان “ابناء الشعب لم يلمسوا شيئا على ارض الواقع مجرد وعود نسمع عنها عبر الفضائيات من شعارات رنانة لا فائدة منها والامور تسير نحو الاسواء ولا يوجد شي على ارض الواقع”.

واضاف الشبلي “كنا نأمل من الحكومة الحالية ان تطبق برنامجها الحكومي كما وعدت به ولكن مع الاسف الشديد لم تطبق منه شيء، والدليل ان عشرات الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل والتدهور الكبير بقطاع الكهرباء ناهيك عن الوضع الامني الذي بدء يتراجع بعد الانجاز والتقدم الكبير الذي حققته الحكومة السابقة فيما يخص الملف الامني وتحرير الاراضي”.

وتابع “لا توجد اي متابعة مباشرة من قبل السيد رئيس الوزراء لمفاصل الدولة ومانسمع عنه مجرد شعارات اعلامية”، لافتاً إلى أن “الفساد نخر جسد الدولة ومجلس مكافحة الفساد سمعنا عنه ولم يحرك ساكنا خصوصا وان المرجعية العليا في النجف حذرت الحكومة الحالية بان تتدارك وضعها وتعمل لتوفير الخدمات التي وعدت بها”.

وبين أن “امام الحكومة الحالية فرصة اخيره لتنفيذ برنامجها الحكومي باسرع وقت والا سيكون مصيرها الاقالة لانها لم تقدم شيئا لابناء الشعب العراقي الذي عانى الكثير والحكومة لم تحرك ساكنا”.

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