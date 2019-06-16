بالصور.. العثور على كدس للصواريخ شمال تكريت

2019/06/16 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ عثرت قوة من اللواء السادس في الحشد الشعبي، اليوم الاحد، على كدس يحتوي صواريخ شمال تكريت.وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة عثرت قوة من اللواء السادس وبمشاركة الجهد الهندسي والاستخباري للواء على كدس يحتوي صواريخ تابعة لعناصر داعش الإجرامية في […]

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