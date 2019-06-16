2019/06/16 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /خطوة برس اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي،الأحد، عن اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم في ‏جريمة نحر طفلة مساء يوم امس في الخالص شمال المحافظة.‏ وقال العبادي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “اصدر اوامره فور وقوع جريمة ‏الطفلة في حي الزهراء بقضاء الخالص مساء يوم امس بتشكيل فريق امني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بجريمة نحر طفلة في ديالى وكالة خطوة برس.

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