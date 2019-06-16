المسيحيّون في نينوى يملأون كنائسهم بشهر قلب يسوع الأقدس

2019/06/16 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بدأ مواطنون مسيحيون بالذّهاب إلى الكنائس والقداديس بشكل يومي مستمر لأداء صلوات قلب يسوع الأقدس في كنائس محافظة نينوى كتقليد طقسي وقداديس ورتب طقسية تحتفل بها الكنائس في العالم.عبّر مواطنون مسيحيون لــ إيزيدي 24 ” أنّ شهر قلب يسوع الأقدس يأتي بعد الشهر المريمي ويمارس المسيحيّون الصلوات في …

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