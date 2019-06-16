خروج مطاري ابها وجيزان عن العمل بعد استهدافهما من قبل الحوثيين

2019/06/16 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / متابعة سكاي برس

نفذ سلاح الجو التابع لحركة انصار الله الحوثيون المسير عمليات هجومة عدة بطائرات قاصف 2K على مطاري أبها وجيزان، ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة.

وأوضح المتحدث بإسم السلاح العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلاطيار في مطار جيزان، فيما استهدفت ا...

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