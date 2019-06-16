كشف تطور مهم في جريمة نحر طفلة الخالص

2019/06/16 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي عن اعتقال 3 من المشتبه بهم في جريمة نحر طفلة مساء يوم امس في قضاء الخالص شمال المحافظة.

وقال اللواء العبادي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "أصدر أوامره فور وقوع جريمة الطفلة في حي الزهراء بقضاء الخالص مساء يوم امس بتشكيل فريق امني مختص للتحقيق في ملابسات ماحصل واعتقال المجرمين فوراً".واضاف العبادي ان "الجريمة بشعة واثارت مشاعر كل اهالي ديالى" مؤكدا "اعتقال 3 من المشتبه بهم جاري التحقيق معهم" لافتا الى انه "امر باستنفار عام لكل جهود شرطة الخالص من اجل الاسراع بكشف الجريمة وملابساتها واعلان النتائج للرأي العام".واشار قائد شرطة ديالى الى ان "جريمة حي الزهراء لن نتوقف عنها ولا يهدأ لنا بال حتى نكشف كل خيوطها وإلقاء القبض على المجرم والقصاص منه وفق القانون مبينا انه يتابع ميدانيا حيثيثات التحقيق مع المشتبه بهم حاليا".وكان مصدر محلي، أفاد أمس السبت، بالعثور على جثة طفلة عمرها 5 سنوات قضيت نحرا خلف منزل عائلتها بعد ساعات من اختفائها في احد احياء قضاء الخالص شمالي ديالى.وقال مدير شرطة قضاء الخالص العميد سعد العنبكي، اليوم الأحد، "بجهود الضباط في الفوج الاول تم القبض على مشبته بهما بالضلوع بجريمة قتل الطفلة زهراء محمد في قضاء الخالص”، لافتا إلى أنه سيتم التحقيق معهما للتوصل إلى خيوط الجريمة”.وأكد، أنها “عملية جنائية وليست ارهابية أو طائفية”.انتهى

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