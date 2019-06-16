شباب العراق بالصالات يخسر أمام اندونيسيا ويتأهل لربع نهائي الاسيوية

2019/06/16 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

خسر منتخب شباب العراق بالصالات اليوم الاحد 1- 2، من نظيره الاندونيسي، ضمن منافسات الجولة الثانية والاخيرة لفرق المجموعة الرابعة، بالنهائيات الآسيوية الجارية في تبريز الايرانية.

الشوط الاول شهد افضلية اندونسية والخروج متقدما بهدفين دون رد من المنتخب العراقي، فيما قلص المنتخب العراقي النتيجة مع بداية الشوط الثاني بهدف حسين حامد، وحاول المنتخب العراقي الضغط بكل ثقله بحثا عن التعادل، الا ان نهاية اللقاء شهدت خسارة عراقية 1-2.

وبهذا الخسارة احتل المنتخب العراقي المركز الثاني لفرق المجموعة الرابعة، فيما وقف المنتخب الاندونيسي في الصدارة، وتأهل الفريقان الى الدور ربع النهائي بالنهائيات الآسيوية.

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المباراة أسفرت

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وذكر المصدر أن" إدارة النا

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