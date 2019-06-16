وفد ايراني يزور العراق لتنفيذ مشروع سكك حديد شلمجة - البصرة

2019/06/16 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد وزير النقل وبناء المدن الايراني خيرالله خادمي، ان وفدا ايرانيا سيتوجه الى العراق للتنسيق بشأن الاسراع بتنفيذ مشروع سكك حديد شلمجه - البصرة...

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