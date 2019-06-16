“بالفديو”.. لاول مرة منذ عقود.. دلافين في المياه الاقليمية للعراق

2019/06/16 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اظهر مقطع فديو عدد من الدلافين وهي تسبح في مياه العراق الاقليمية بمحافظة البصرة جنوباً، وهي حالة تحدث لاول مرة منذ عقود.

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