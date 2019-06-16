مدير الاقامة في كربلاء يعلن عن اعداد المقيمن الاجانب في المحافظة

2019/06/16 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير الاقامة في كربلاء المقدسة العقيد حسين كاظم الجبوري في تصريح لاذاعتنا ان عدد المقيمين من الاجانب في المحافظة اكثر من (1250) اجنبي واجنبية من حاملي شروط الاقامة.

واضاف الجبوري، ان مديرية الاقامة في كربلاء فعلت العديد من القوانين في منح الاقامة للاجانب الذين يرغبون في الاقامة في المحافظة من طلاب وموظفين ومتزوجين من العراقييات وبالعكس.

وناشد مدير الاقامة، جميع الاجانب المشمولين بالاقامة الذين لديهم اقامة وقد انتهت مراجعة المديرية قبل النفاذ، مبينا ان من يريد الحصول على الجنسية العراقية لا بد له ان يقيم فترة عشرة سنوات في البلاد ويمنح بعد ذلك الجنسية العراقية ويخضع للقوانين والدستور العراقي.

واشار الجبوري الى ان اي متسول من الاجانب يتم القاء القبض علية ويطبق بحقه قانون الاقامة.

كربلاء/ رياض الاسدي

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