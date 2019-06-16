قرعة صعبة لفيدرر في بطولة هالي

2019/06/16 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يملك النجم السويسري روجيه فيدرر، فرصة للانتقام في مستهل مشواره في بطولة هالي فئة 500 نقطة، والتي ستنطلق غدًا الإثنين.

ويبدأ فيدرر، مشواره نحو التتويج بلقب

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