الحشد الشعبي يعثر على كدس للصواريخ شمالي تكريت

2019/06/16 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عثرت قوة من اللواء السادس في الحشد الشعبي, على كدس يحتوي صواريخ شمال تكريت.

وقال بيان للحشد الشعبي، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاحد، ان

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