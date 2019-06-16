2019/06/16 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء السادس في الحشد الشعبي, الأحد, على كدس يحتوي صواريخ شمال تكريت.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة عثرت قوة من اللواء السادس وبمشاركة الجهد الهندسي والاستخباري للواء على كدس يحتوي صواريخ تابعة لعناصر داعش الإجرامية في منطقة المحزم شمال مدينة تكريت”, مبينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من اللواء السادس بالحشد تعثر على كدس للصواريخ شمال تكريت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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