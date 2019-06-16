الحشد يعثر على كدس صواريخ شمال تكريت

2019/06/16 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة من اللواء السادس في الحشد الشعبي, الأحد, على كدس يحتوي صواريخ شمال تكريت في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة عثرت قوة من اللواء السادس وبمشاركة الجهد الهندسي والاستخباري للواء على كدس يحتوي صواريخ تابعة لعناصر داعش في منطقة المحزم […]

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