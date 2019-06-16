2019/06/16 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأحد، إرتفاعاً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1201 دينار للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و100 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت: سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 ديناراً للمائة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر الدولار في البورصة المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع سعر الدولار في البورصة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).