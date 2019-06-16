لقرب انتهاء العمل بالوكالة..نائبة كردية تطالب بتمثيل النساء بنسبة 25% في مؤسسات الدولة

2019/06/16 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود بتمثيل النساء بنسبة 25% في مؤسسات الدولة لقرب الانتهاء من العمل بالوكالة نهاية الشهر الحالي.وقالت في بيان اليوم :” استناداً الى الدستور، واشارة الى المادة ( 58 ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019، ونظراً لقرب انتهاء الفترة المحددة في مضمون المادة آنفاً الخاصة بانهاء ادارة […]

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