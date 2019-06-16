“بالوثيقة”.. هدم مدرسة في البصرة للشروع بتحويلها الى “مول”

2019/06/16 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اعلنت مديرية تربية محافظة البصرة، عن استحصال موافقة وزير التربية على استبدال موقع مدرسة الزبير في البصرة.وقال مصدر محلي لـ”يس عراق”، إن “من المقرر هدم مدرسة الزبير في البصرة وتحويلها الى مول تجاري”.واضاف، أن “المدرسة سيتم نقلها لموقع اخر ولحين إكمال البناء ربما الطلاب يكون دوامهم “بالكرفان”.

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