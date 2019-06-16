الحشد الشعبي وفصائل المقاومة يجددون العهد بالدفاع عن العراق أرضا وشعبا

2019/06/16 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العهد في محاربة الإرهاب والدفاع عن العراق أرضا وشعبا وذلك بمناسبة ذكرى انطلاق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” تشكيلات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة وبحضور قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد نظمت استعراض الكراديس في منطقة مابين الحرمين الشريفين

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