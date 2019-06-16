2019/06/16 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ، لبحث واقع الطاقة الكهربائية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يرأس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لبحث واقع الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يرأس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لبحث واقع الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).