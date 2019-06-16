طقس العراق: أجواء أوروبية وفرص أمطار بعد يوم

2019/06/16 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعاودت درجات الحرارة الارتفاع في البلاد وخلقت "أجواء مرهقة"، لكن توقعات هيئة الأنواء الجوية ومختصين أشارت إلى انخفاض ملحوظ خلال الأيام القادمة، وابتعاد درجات حرارة الصيف عن بعض المناطق.

تشير التوقعات إلى انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة في عموم مناطق البلاد بعد يوم "حار مرهق" مع فرص لأمطار

وذكر بيان للهيئة صدر، اليوم الأحد 16 حزيران/يونيو، أن طقس يوم غد الإثنين سيكون صحوًا في كافة مناطق البلاد، فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى في بغداد 45 درجة مئوية، كما بينت أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل أكبر في عموم مناطق البلاد بعد غد الثلاثاء.

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وتواصل درجات الحرارة الانخفاض وسط البلاد وجنوبها يوم الأربعاء المقبل 19 حزيران/يونيو، دون تغير في درجات الحرارة شمالًا، وفق هيئة الأنواء، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تستمر على حالها يومي الخميس والجمعة.

بدورهم عزز متنبئون جويون تلك التوقعات، حيث نفى المتنبئ صادق عطية في منشور له على فيسبوك وجود موجة حارة "عنيفة" كما يتم تداولة في بعض "المواقع الرخيصة"، مبينًا أن درجات الحرارة ستشهد أرتفاعًا طفيفًا في عموم المدن اليوم، بفارق درجة إلى درجتين عن أمس السبت نتيجة هبوب رياح غربية إلى جنوبية غربية حارة من شبه الجزيرة العربية خلال النهار.

وتوقع عطية، أن تتحول الرياح ليلًا إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في مناطق الموصل وصلاح الدين مسببة تصاعدًا للغبار، مؤكدًا أن يوم غد الإثنين سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة لمناطق الوسط والشمال، واعتبارًا من يوم الثلاثاء في مدن الجنوب.

كما أوضح، أن مدن الوسط والشمال ستعيش أجواءً معتدلة عمومًا وتغيب درجات حرارة الصيف، للفترة من يوم الأربعاء ولعدة أيام مع أجواء حارة في الجنوب، مشيرًا إلى أن مناطق غرب الأنبار وغرب وشمال غرب الموصل ستشهد فرصًا لوجود سحب رعدية تسبب هطول زخات من الأمطار، هذه الليلة ونهار يوم الأحد، في أماكن متفرقة محدودة.

من جانبه كشف المتنبئ محمد الدوري عبر فيسبوك، أندرجات الحرارة العظمىٰ المتوقعة في مناطق العـراق اعتبارًا من غد الإثنين وحتىٰ السبت القادم ستكون للمنطقة الشمالية (36 - 42) درجة مئوية، الوسطـىٰ (38 - 43) درجة مئوية، وللمنطقة الجنوبية (43 - 46) رجة مئوية.

ستغيب درجات حرارة الصيف نتيجة منظومة جوية سائدة في غرب وشرق قارة أوروبا

كما أكد، أن الأسبوع القادم سيشهد البلاد غيابًا لموجات الحر باستثناء، اليوم الأحد، والذي ستشهـد فيه مناطق عديدة في البلاد خصوصًا الجنوبية وبعض الوسطىٰ "أجواء حارة وحارة جداً مرهـقة"، موضحًا أن الانخفاض المرتقب يأتي نتيجـة للمنظومة الجوية السائدة خلال الأيام الماضية في غرب وشرق قارة أوروبا، التي أدت إلى الدفع بحوض علوي بارد نحو تركيا ودول البلقان وشمال شرق المتوسط، وبالتالي حدوث تسرب للرياح الباردة واللطيفة بطبقات الجو نحو العراق والمنطقة، مؤدية لانخفاض بدرجات الحرارة وتلطيف الأجواء.

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