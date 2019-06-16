مصدر: القوات الأميركية اوقفت عمليات تعقب داعش بالأنبار

2019/06/16 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الأنبار..كشف مصدر في حكومة الانبار المحلية ،الاحد، عن قيام القوات الأميركية بإيقاف عمليات القصف والاستطلاع الجوي لتعقب عناصر “ داعش” في المناطق الغربية.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “اميركا اوقفت عمليات الاستطلاع الجوي على مناطق صحراء الانبار الغربية على خلفية وجود خلافات لم يتضح معالمها بعد وفق تخوف يسود تلك المناطق من وجود مخطط لإعادة […]

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