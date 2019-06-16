2019/06/16 | 12:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/الأنبار..
كشف مصدر في حكومة الانبار المحلية ،الاحد، عن قيام القوات الأميركية بإيقاف عمليات القصف والاستطلاع الجوي لتعقب عناصر “ داعش” في المناطق الغربية.
وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “اميركا اوقفت عمليات الاستطلاع الجوي على مناطق صحراء الانبار الغربية على خلفية وجود خلافات لم يتضح معالمها بعد وفق تخوف يسود تلك المناطق من وجود مخطط لإعادة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: القوات الأميركية اوقفت عمليات تعقب داعش بالأنبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف مصدر في حكومة الانبار المحلية ،الاحد، عن قيام القوات الأميركية بإيقاف عمليات القصف والاستطلاع الجوي لتعقب عناصر “ داعش” في المناطق الغربية.
وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “اميركا اوقفت عمليات الاستطلاع الجوي على مناطق صحراء الانبار الغربية على خلفية وجود خلافات لم يتضح معالمها بعد وفق تخوف يسود تلك المناطق من وجود مخطط لإعادة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: القوات الأميركية اوقفت عمليات تعقب داعش بالأنبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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