2019/06/16 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت رئيسة مجموعة “أوقفوا أسلمة النرويج” اليمينية، أنّا براتن، برمي نسخة من القرآن أرضاً، وإهانة المسلمين، خلال مظاهرة معادية للإسلام، في مدينة “درامن” النرويجية.قالت “براتن”، خلال كلمتها في المظاهرة، إنه لا مكان للإسلام في النرويج، وإن من الضروري منع تداول القرآن في البلاد، بينما طالب المتظاهرون بمنع الإسلام.وحاولت براتن، تمزيق نسخة من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النرويج..



رئيسة مجموعة متطرفة تسيء للقرآن الكريم برميه على الأرض النعيم نيوز.

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