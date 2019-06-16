المنتجات النفطية تجهز 23 مليون لتر من [الكاز] المدعوم لمزارعي نينوى

2019/06/16 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاحد، تجهيز مزارعي محافظة نينوى بـ 23 مليون لتر من زيت الغاز [الكاز] بالسعر الرسمي المدعوم للمساحات الزراعية القابلة للحصاد الميكانيكي لمحصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي الحالي 2019.

وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان، ان "الخطط الموضوعة من قبل شركتنا تغطي احتياج المزارعين من المحروقات النفطية حيث ان هيأة التجهيز في شركتنا مستمرة في منح الكميات المطلوبة من زيت الغاز للأراضي الزراعية في محافظة نينوى"، مشيراً الى "أهمية القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني".من جهته كشف مدير هيأة التجهيز في الشركة احسان موسى عن "حجم المساحة المكشوفة والداخلة ضمن الخطة الزراعية والبالغة 6 ملايين دونم بواقع 4 لتر لكل دونم ويتم تخصيص كمية المنتوج حسب المساحة المزروعة وفق الدونم أو بموجب ضوابط تجهيز الآليات والمعدات والمضخات والمرشات وحسب رغبة المزارع وإختيار ما يناسبه".وتابع البيان ان "وزارة النفط ممثلةً بشركة التوزيع تؤكد مراراً على إستمرار توفيرها وتجهيزها للمشتقات النفطية للقطاعات الزراعية والصناعية وذلك حرصاً منها على النهوض بواقعه وتحسين أداءه وإنتاجه نظراً للظروف التي واجهته من إنعدام الخطط التنموية وقلة توفير الإمكانات المادية وغيرها من الظروف الأخرى".

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