الكشف عن مساع نيابية لتمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر

2019/06/16 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، عن مساع لتمديد الفصل التشريعي البرلماني لمدة شهر.

وقال العقابي في تصريح، إن إنتاجية البرلمان من تشريع القوانين خلال الفترة السابقة قليلة ومتواضعة، مشيرا الى ان الوضع الحالي بحاجة إلى دفع البرلمان لمستويات عمل متقدمة، وتشريع القوانين التي تدعم عمل الحكومة، وتقديم الخدمات للمواطن، وبالتالي فإن التمتع بعطلة تشريعية لشهرين يعد أمرا غير صحيح خلال الفترة الحالية.

وأوضح العقابي، ان كتلته ستتبنى مسألة تقديم طلب لتمديد عمل مجلس النواب لشهر إضافي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، وفق الآليات القانونية والدستورية ،يشار إلى أن العطلة التشريعية لمجلس النواب من المفترض أن تبدأ في الثالث من شهر تموز المقبل وتستمر لمدة شهرين.

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