التخطيط تعلن انخفاض معدل التضخم الشهري والسنوي لشهر آيار

2019/06/16 | 12:36

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الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض معدل التضخم الشهري 0.6% وانخفاض السنوي لشهر ايار الماضي 0.8%.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان اطلعت عليه، "الاقتصاد نيوز"، إن "الرقم القياسي العام لشهر شباط من العام الحالي 2019 في العراق بلغ 103.8% اذ انخفض بنسبة 0.6% بالمقارنة مع شهر نيسان 2019"، عازيا ذلك الى "انخفاض قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.4% وقسم السكن بنسبة 0.6%، قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 0.4%، قسمي النقل والاتصال بنسبه 0.3%، قسم الترفيه والثقافة بنسبه 0.1% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%".

واضاف الهنداوي ان "معدل التضخم السنوي انخفض خلال شهر آيار 2019 الى 0.8% مقارنة مع شهر آيار 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها 104.6%"، لافتا الى "انخفاض مؤشر التضخم الأساس بمعدل 0.3% عن الشهر السابق وأنخفض بمعدل 0.9% مقارنة مع شهر آيار 2018".

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