تدشين بناية المضادات الحياتية الجديدة في شركة أدوية سامراء

2019/06/16 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افتتح وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، الأحد، بناية المضادات الحياتية الجديدة في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء والتي أقيمت على مساحة (3600) متر مربع وبكلفة ثمانية مليارات دينار وفق أحدث المواصفات الدوائية العالمية.وقال الجبوري في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية التي إقامتها الشركة، بحسب بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، […]

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