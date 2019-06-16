عادل عبدالمهدي يرأس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لبحث واقع الطاقة الكهربائية

2019/06/16 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لبحث واقع الطاقة الكهربائية.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته وكالة صدى ، أن الاجتماع ناقش “واقع الطاقة الكهربائية والحلول والمقترحات والتخصيصات المالية لبعض المحافظات وعلاقة الحكومات المحلية مع الاجهزة الرقابية الاتحادية”.

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