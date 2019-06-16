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صحيفة بريطانية: الحرارة في البصرة وصلت لمستويات تهدد الحياة


صحيفة بريطانية: الحرارة في البصرة وصلت لمستويات تهدد الحياة
2019/06/16 | 12:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

أفادت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية، الأحد، بأن الحرارة في محافظة البصرة جنوبي العراق وصلت إلى مستويات ...

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