2019/06/16 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أفادت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية، الأحد، بأن الحرارة في محافظة البصرة جنوبي العراق وصلت إلى مستويات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحيفة بريطانية: الحرارة في البصرة وصلت لمستويات تهدد الحياة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحيفة بريطانية: الحرارة في البصرة وصلت لمستويات تهدد الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).