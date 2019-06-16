2019/06/16 | 12:38
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحيفة بريطانية: الحرارة في البصرة وصلت لمستويات تهدد الحياة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أفادت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية، الأحد، بأن الحرارة في محافظة البصرة جنوبي العراق وصلت إلى مستويات ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحيفة بريطانية: الحرارة في البصرة وصلت لمستويات تهدد الحياة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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