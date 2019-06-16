الحسني: زراعة محاصيل الحبوب بلغت اكثر من 12 مليون دونم والمساحات المحروقة لن تشكل عائقا

2019/06/16 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد وزير الزراعة صالح الحسني ، الاحد، ان حرائق بعض المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية لن تؤثر على الارتفاع الكبير بنسب الانتاج.وذكر الحسني في بيان لوزارة الزراعة تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، “تمت زراعة اكثر من 12 مليون دونما من محاصيل الحبوب حسب الخطة الزراعية وبزيادة تجاوزت ال‎%‎100 عن خطة العام الماضي ، […]

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