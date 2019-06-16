2019/06/16 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيأة النزاهة، الأحد، عن صدور أحكامٍ بحق مزوري سنداتٍ عقاريَّةٍ في بغداد وتقديمها ‏كضماناتٍ لتسلُّم قروضٍ من أحد المصارف الحكوميَّة.‏ وذكرت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “المدانين في القضيَّة ‏التي حقَّقت فيها وأحالتها للقضاء، قدَّما سندات عقاراتٍ مُزوَّرة ومُحرَّفة من حيث المساحة ‏وتغيير جنس العقار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: صدور أحكام بحق مزوري سندات عقارية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أحكام بحق مزوري سندات عقارية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور أحكام بحق مزوري سندات عقارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).