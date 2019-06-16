2019/06/16 | 12:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيأة النزاهة، الأحد، عن صدور أحكامٍ بحق مزوري سنداتٍ عقاريَّةٍ في بغداد وتقديمها كضماناتٍ لتسلُّم قروضٍ من أحد المصارف الحكوميَّة. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “المدانين في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها للقضاء، قدَّما سندات عقاراتٍ مُزوَّرة ومُحرَّفة من حيث المساحة وتغيير جنس العقار
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أحكام بحق مزوري سندات عقارية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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