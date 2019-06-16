الدهلكي: الصراعات على الوزارات والدرجات الخاصة بين القوى السياسية مازالت تحكمها الولاءات

2019/06/16 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكك النائب عن ائتلاف الوطنية النائب رعد الدهلكي, بإمكانية إنجاز ملف الكابينة الوزارية خلال الأسبوع الماضي.

وقال الدهلكي, إن إعلان رئيس مجلس النواب تحديد السبت المقبل لإدراج فقرة إكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة كان بسبب انتقاد المرجعية الدينية, مبينا أن قرار رئيس البرلمان كان إحراجا للقوى السياسية والحكومة لإنهاء الملف.

واكد الدهلكي، ان الصراعات على الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة بين القوى السياسية مازالت تحكمها الولاءات والأموال، وإذا ما استمرت فلن يتم التصويت عليها السبت المقبل، مبينا ان عدم حسم الملف الأسبوع المقبل سيعقد الأزمة أكثر، وربما سيتم تشكيل كتل سياسية جديدة.

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