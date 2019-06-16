2019/06/16 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنه ناقش مع الرئيس فلاديمير بوتين إرسال أنظمة الدفاع الجوي “إس-400″.ووفقا لـ”سي إن إن” التركية، فإنه سيبدأ إرسال المنظومات في النصف الأول من تموز.في وقت سابق أكدت أنقرة، أنها لن تتخلى عن شراء “إس-400”.وأعلنت الولايات المتحدة أن منظومة إس-400 لا تتفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد استلام تركيا لمنظومة إس – 400 المركز الخبري الوطني.

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