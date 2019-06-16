2019/06/16 | 12:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنه ناقش مع الرئيس فلاديمير بوتين إرسال أنظمة الدفاع الجوي “إس-400″.
ووفقا لـ”سي إن إن” التركية، فإنه سيبدأ إرسال المنظومات في النصف الأول من تموز.
في وقت سابق أكدت أنقرة، أنها لن تتخلى عن شراء “إس-400”.
وأعلنت الولايات المتحدة أن منظومة إس-400 لا تتفق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد استلام تركيا لمنظومة إس – 400) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ووفقا لـ”سي إن إن” التركية، فإنه سيبدأ إرسال المنظومات في النصف الأول من تموز.
في وقت سابق أكدت أنقرة، أنها لن تتخلى عن شراء “إس-400”.
وأعلنت الولايات المتحدة أن منظومة إس-400 لا تتفق […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد استلام تركيا لمنظومة إس – 400 المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد استلام تركيا لمنظومة إس – 400) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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