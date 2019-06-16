وزير الزراعة: 12 مليون دونم لن تتأثر بالمساحات المحروقة ولا تعيق ارتفاع الانتاج

2019/06/16 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الزراعة، صالح الحسني، الأحد، أن مساحة 12 مليون دونم لن تتأثر بالمساحات المحروقة ولا تعيق ارتفاع الانتاج.

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