بن سلمان ينحي باللوم على إيران في الهجوم على ناقلتي نفط

2019/06/16 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ أنحى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باللوم على إيران في هجمات تعرضت لها ناقلتا نفط في‭‭ ‬‬ خليج عُمان ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حاسم" ولكنه قال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرتها يوم الأحد إن السعودية لا تريد حربا في المنطقة.وأدت هجمات على ناقلتي نفط ،يوم الخميس، أنحت الولايات المتحدة باللوم فيها أيضا على إيران إلى إثارة مخاوف من حدوث مواجهة أوسع في المنطقة.

ونفت إيران أي دور لها في الهجمات التي وقعت جنوب مضيق هرمز الذي يعد طريقا ملاحيا مهما.

وقال الأمير محمد إن "لنظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان".

وأضاف أن "المملكة لا تريد حرباً في المنطقة...



لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".



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