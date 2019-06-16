اعتقال متهم بتهريب النفط في البصرة

2019/06/16 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلن مكتب المفتش العام لشرطة نفط الجنوب، الاحد، القبض على متهم بقضايا تهريب المشتقات النفطية وضبط عجلة محورة.وذكر المكتب، في بيان ، ان “فوج شرطة نفط غرب الرميلة الشمالي وحسب معلومات من مكتب المفتش العام لشرطة نفط الجنوب وخلال كمين محكم تمكن من إلقاء القبض على متهم وعجلته الحوضية (صهريج ماء) […]

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