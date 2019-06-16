سعيد مضيه - هل حقا توفرت فرص للتسوية مع إسرائيل أهدرها الفلسطينيون ؟!

2019/06/16 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه هل حقا توفرت فرص لتسوية سلمية مع إسرائيل اهدرها الفلسطينيون ؟ خطط لعدوان حزيران 1967 أن يهيئ منطقة الشرق الأوسط لتكون منطقة نفوذ مطلق للتحالف الاستراتيجي الأميركي – الإسرائيلي.فقد ارتفعت مكانة إسرائيل بعد العدوان لدى دول الغرب الامبريالية، واتسع نفوذ الإنجيليين أنصار المسيحية الأصولية ، ممن رأو في نصر حزيران علامة على صحة معتقدهم بشأن إسرائيل ولا هوت ما قبل الألفية.قام تحالف استراتيجي اميركي......

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