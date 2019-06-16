أفنان القاسم - المغرب ضلعي!

2019/06/16 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم هلْ تعرفونَ لماذا مراكشُوردةٌ عمياءْ؟لأنها ذرفتْ أسرارَ دَمْعِهَا لما غادرتُهَاهلْ تدركونَ لماذا الدارُ البيضاءُإِجَّاصَةٌ سوداءْ؟لأنها بَرَتْ أقلامَ كُحْلِهَا لما غازلتُهاهلْ تفهمونَ لماذا الرباطُحامضةٌ زرقاءْ؟لأنها عصرتِ السُّكَرَ في البحرِ لما عاندتُهَاهلْ تميزونَ لماذا فاسُمئذنةُ السماءْ؟لأنها حَلَّقَتْ على سجادةٍ لما ناديتُهَ......

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