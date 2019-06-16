فلاح أمين الرهيمي - صورة (4) ...!!

2019/06/16 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي ذهبت إلى دولة تركيا للعلاج والاستجمام فقضيت فيها مدة عشرة أشهر في مدينة سامسون تقع في شمال تركيا على البحر الأسود وكنت أسكن مع ولدي الذي يسكن ويعيش في هذه المدينة الجميلة الرائعة (مدينة الحب والجمال).في احد الأيام خرجت من الشقة التي أسكن فيها كباقي الأيام للذهاب إلى شاطي البحر والجلوس هناك في أحد المنزهات ...بينما كنت أسير على الرصيف شاهدت مجموعة من الأتراك واقفين حول (طير ميت سقط من الشجرة ......

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