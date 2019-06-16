2019/06/16 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفد إيراني يزور العراق لتنفيذ مشروع سكك حديد شلامجة - البصرة

اعلن مساعد وزير النقل وبناء المدن الايراني خيرالله خادمي، ان

وفداً ايرانياً سيتوجه الى العراق للتنسيق بشأن الاسراع بتنفيذ

مشروع سكك حديد شلامجة - البصرة.

وقال خير الله خادمي بشأن تفاصيل انشاء خط سكك حديد شلامجة - البصرة

: يتطلب بدء هذا المشروع الكثير من التنسيق مع الجانب العراقي ،

وبسبب الحاجة الى مزيد من التنسيق ، لم يكن من المفترض وضع حجر

الاساس لهذا المشروع في عيد الفطر هذا العام.

واضاف المدير التنفيذي لشركة بناء وتطوير البنى التحتية للنقل في

ايران : ان المشروع بأكمله موجود في الأراضي العراقية ولهذا السبب

من الضروري التنسيق مع الجانب العراقي من أجل تنفيذ مشروع السكك

الحديدية هذا.

وتابع قائلاً : وافقت ايران على الاستثمار في بناء خط السكك

الحديدية المذكور البالغ طوله 32 كم، وقد دخلت الحكومة الإيرانية

ومؤسسة المستضعفين كمستثمر في هذا المشروع في اطار المصالح الوطنية

، واشار خادمي الى مواصلة المباحثات مع الجهة الاستشارية للمشروع ،

مضيفاً : نسعى جاهدين لتسريع الأنشطة الفنية للمشروع، ونحن نستعد

بالفعل للتفاوض مع الجانب العراقي لتسلم الأراضي، للاسراع في تنفيذ

المشروع.

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