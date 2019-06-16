هكذا علق لاريجاني بشأن إستهداف ناقلات النفط

2019/06/16 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي على لاريجاني، إن الهجوم المريب على

ناقلات النفط في بحر عمان يضاف الى الحظر الأمريكي ضد الشعب

الإيراني.

وأضاف لاريجاني إن الإجراءات ضد ناقلات النفط في بحر عمان كانت

مشبوهة وقال: هذه التدابير تضاف الى الحظر الاقتصادي لأنهم عجزوا عن

الحصول على نتيجة من الحظر.

واشار، انه وعلى وجه الخصوص، وبالنظر إلى السجل التاريخي لامريكا،

فان الأمريكيين استهدفوا سفنهم بالقرب من اليابان لتقديم مبررات

للأعمال العدائية في أعقاب الحرب العالمية .

وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إن القسم الذي يدعو الى السخرية

يكمن في تصريحات بومبيو، والذي نصح إيران بأن تستخدم الدبلوماسية ضد

التدابير السياسية والدبلوماسية، في الوقت الذي تتخذ امريكا

الاجراءات الارهابية الاقتصادية وتفرض أشد أنواع الحظر ضد الشعب

الايراني وفقا لما أعلنه بومبيو ، وقال لاريجاني متسائلا : هل هذه

خطوة دبلوماسية.



وهل انتهاك الاتفاق النووي والحرب الاقتصادية ضد

الشعب الإيراني هو عمل سياسي؟ هل اجراءات أمريكا في فنزويلا ضد رئيس

البلاد خطوة سياسية ودبلوماسية؟.

وتسائل رئيس مجلس الشورى الإسلامي ايضا بان تزويد السعودية بالأسلحة

لقتل الشعب اليمني المضطهد عمل سياسي، و الدعم العسكري الشامل

للكيان الصهيوني المزيف ضد الشعب الفلسطيني الشجاع هو عمل سياسي،

وقال : لسوء الحظ، فان الشعب الأمريكي ابتلي بزمرة سياسية دنيئة .

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