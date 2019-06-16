الملاكات الفنية والهندسية العراقية في سد الموصل تتسلم اعمال التأهيل والصيانة من الايطاليين

2019/06/16 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في موقع سد الموصل مراسم تسليم وتسلم عقد التأهيل والصيانة لاسس السد من شركة تريفي الايطالية للملاكات الفنية والهندسية العراقية العاملة في المشروع ، بحضور وزير الموارد المائية جمال العادلي والسفيرين الامريكي ماثيو تولر والايطالي باسكوينو .وقال وزير الموارد المائية ان “سد الموصل يعتبر اكبر السدود التي انشأها العراق لتنمية موارده المائية وأحد ركائز […]

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