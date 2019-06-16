وزير الزراعة: المساحات المحروقة لا تشكل شيئاً أمام 12 مليون دونم

2019/06/16 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير الزراعة، صالح الحسني، ان حرائق بعض المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية لن تؤثر على الارتفاع الكبير بنسب الانتاج.

وقال الحسني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تمت زراعة أكثر من 12 مليون دونم من محاصيل الحبوب حسب الخطة الزراعية وبزيادة تجاوزت الـ ‎%‎100 عن خطة العام الماضي، بينما ما تم حرقه يشكل نسباً ضئيلة جداً قياساً بالكميات التي زرعت، حيث يتم تسويق تلك المحاصيل الى مخازن وزارة التجارة".وأشار الحسني الى "توجيه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الذي أمر بتسليم مستحقات الفلاحين بشكل فوري عند تسليمهم لتلك المحاصيل، وهذا يعد إنجازاً كبيراً يحدث لأول مرة ولم يتحقق خلال السنوات السابقة، في حين ان بعض وسائل الاعلام ركزت على موضوع الحرائق ولم تركز على الجانب المشرق والذي هو ارتفاع نسب الانتاج ومد يد العون للفلاحين وتسليمهم لمستحقاتهم باسرع وقت، فضلا عن رفدهم بالاسمدة والبذور والمكننة الزراعية الحديثة والمرشات".وبين انه "تم تشكيل لجان رفيعة المستوى وبرئاسته شخصيا لمتابعة موضوع الحرائق ولجان فرعية اخرى في المحافظات، لتطويق هذه الحالات والتي حدثت ولاسباب مختلفة منها عرضية ومنها متعمدة لبعض ضعاف النفوس واخرى بسبب الاهمال".انتهى

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